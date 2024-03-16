Участник Московской недели моды покажет коллекцию в Индии

Российский бренд скромной моды MEASURE, резидент Московской недели моды, примет участие в Lakmé Fashion Week X FDCI в Индии. Lakmé Fashion Week X FDCI проходит с 13 по 17 марта в Мумбаи. История недели моды насчитывает 25 лет.

© MEASURE

Свою коллекцию MEASURE представит в Индии 16 марта. Бренд участвует в Lakmé Fashion Week X FDCI в рамках двустороннего соглашения, заключенного между Московской неделей моды и Советом по дизайну одежды Индии (FDCI) на BRICS+ Fashion Summit в начале декабря 2023 года.

© MEASURE

Бренд MEASURE родом из Дагестана, поэтому в основе его ДНК – поиск гармонии между природным и рукотворным, прошлым и настоящим, витальным и духовным. Российский бренд по-новому интерпретирует коды мусульманской сарториальной культуры, используя тонкую многослойность и богатые текстуры, которые являются ключевыми элементами дизайна молодого дагестанского бренда.

В коллекции Measure будут представлены платья и юбки длины макси, широкие брюки, лонгсливы, блузы, жакеты, накидки, серия пальто и шуб, выдержанные в лучших традициях скромной моды.

© MEASURE

Будучи sustainable брендом, MEASURE старается минимизировать отходы при создании новых коллекций, придерживается принципов эффективного производства, создавая продукцию по мере необходимости и часто используя винтажные ткани.

© MEASURE

В расписании Lakmé Fashion Week X FDCI Measure соседствует с индийским брендом Geisha Designs, который принял участие в недавней Московской неделе моды. Коллекции MEASURE и Geisha Designs доступны на официальном сайте Московской недели моды moscowfashion.ru.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.