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Звезды раскрывают свои секреты похудения к лету

Если вам кажется, что до лета еще далеко, то спешим сообщить — до июня осталось меньше трех месяцев! А значит, пора сбрасывать килограммы, набранные за осень и зиму. Помочь читателям «Вечерняя Москва» проверенными рецептами стройности вызвались известные артисты и диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

Звезды раскрывают свои секреты похудения к лету
© Вечерняя Москва

Конечно, в идеале нужно следить за питанием и образом жизни круглый год, а не только к пляжному сезону. Но в силу разного рода причин это не всегда удается. Если за зиму образовалось 5–10 лишних килограммов, избавляться от них вы можете любыми способами, которые вам нравятся: диетами, спортом, на время исключить мучное и так далее. Только не нужно морить себя голодом — это уже опасно. А если избыточной массы тела у вас несколько десятков кило, то пора обратиться к специалистам, которые подберут способ похудения. Например, если у вас желчнокаменная болезнь, не рекомендуется интервальное голодание, и существует множество факторов, которые будут влиять именно на ваш рацион.

Также — и это касается всех — желательно пройти биоимпеданс (измерение состава тела. — «ВМ»), что позволяет оценить основные параметры состава тела: количество жировой ткани, мышечной массы, распределение жидкости в организме и другие метаболические показатели здоровья. Вы будете знать ваши слабые места, и диетологу будет легче составить вам рацион.

Продюсер Иосиф Пригожин: сбросил 20 килограмм

После перенесенного коронавируса я поправился до 105 килограммов, мне удалось сбросить 20 килограммов — поспорил с другом, что смогу, и все получилось. Пришлось резко ограничить свой рацион. И конечно главный мотиватор — Валерия (певица Валерия, жена Пригожина. — «ВМ»). Мы не едим жареного, жирного, копченого, мясо предпочитаем нежирное — телятину, курицу, индейку, а также рыбу и морепродукты. К лету будем больше двигаться: держаться в тонусе помогает ходьба.

Певица Анири: легкое чувство голода

Мы с детьми ведем активный образ жизни, катаемся на велосипедах, под рукой на даче всегда есть баскетбольный мяч — я в юности серьезно занималась баскетболом. К лету дважды в неделю будем ходить в зал, чтобы держать тело в тонусе.

Ну и, конечно, будем держаться правильного питания. Я сама выращиваю зелень, овощи, ягоды, мы держим кур. Никакой химии, никаких ГМО в нашем рационе нет. Что касается диет, то, я считаю, отказываться от каких-то продуктов ради идеального веса не стоит. Просто во всем должна быть мера, и, как говорят французы, выходите из-за стола с легким чувством голода!

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Актриса Екатерина Климова: маленькие порции

Когда хочу срочно похудеть весной, я сажусь на особую диету. На завтрак ем кашу, на обед — отварное мясо и овощи, на полдник — фрукты и творог, на ужин — все то же, что и в обед. Все это нужно есть маленькими порциями. А еще обязательно приседайте, крутите обруч, качайте пресс, и вскоре от всего, что вы наели за зимний сезон, не останется и следа.

Актриса Ксения Алферова: фрукты только по утрам

Я и мои подруги стали придерживаться правил питания, о которых рассказал мой брат. Полгода назад он был упитанным человеком, а сейчас минус 50 кг. Он не сидит на диете в прямом смысле слова, а просто питается по схеме.

Правила такие: можно есть все, но в определенное время суток. Утро — это время, когда организм просыпается и есть совсем не хочется. А мы все еще по старинке — надо есть кашу — заставляем себя.

Утром как раз можно пить чай и есть фрукты или ягоды. Если спортивные тренировки намечаются, то перекусываем творогом или ряженкой.

Обед (с 12 до 16 часов) — время углеводов: паста, каши, бобовые, сыр, овощи. На ужин — белок: рыба с овощами, мясо с овощами. Исключить мучное, дрожжевое и сладкое.

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Телеведущая Лера Кудрявцева: убираем молочку

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А еще переходите на домашнее питание с супчиками. Обязательно пейте свежевыжатые соки. Мой секрет для женщин после 30: не налегайте на молочные продукты — они уже не усваиваются. От любимого творога я не отказываюсь, но молоко в кофе больше не добавляю.

Актриса Мария Порошина: коктейли с отрубями

За полчаса до завтрака выпиваю стакан воды, в течение дня пью коктейли с отрубями. Принимаю пищу каждые три часа. Основные приемы по объему не более стакана. Основа рациона — нежирное мясо и рыба с зелеными овощами. Также актриса использует шагомер, чтобы следить за своей физической активностью.

Телеведущая Екатерина Стриженова: съел конфету — приседай!

За свою жизнь я испробовала всевозможные диеты. В преддверии летнего сезона сажусь на строгую диету, устраиваю себе разгрузочные дни. Обычно это кефир и зеленые яблоки. Позволяю себе есть рыбу на гриле, мясо или птицу или отдельно овощи и зеленый чай.

Главное правило: не запивать еду. Никаких компотиков и газированных напитков, никакого сахара в моем меню нет и быть не может.

Организм должен привыкнуть к строгому режиму. Для того чтобы быть в форме, мне приходится практически от всего отказываться. Например, как только съем даже кусочек хлеба, тут же поправляюсь. Я как-то снималась с Валерием Яременко, артистом Театра имени Моссовета. Он мне рассказывал, что если он съест хотя бы одну конфетку, то сразу делает 50 приседаний. Я теперь, если тоже съем что-нибудь случайно, сорвусь на кусочек шоколадки, то сразу 50 приседаний. В следующий раз уже подумаешь, есть шоколадку или не стоит.

Певица Кети Топурия: сахар воспрещается

Вокалистка группы «А-Студио» рассказала, что во время первой беременности сильно поправилась: набрала 17 килограммов. Чтобы вернуться в форму, села на белковую диету.

— Я отказалась от сахара и мучного и пью не менее двух литров воды в день. И много клетчатки из овощей, — объясняет певица. Вот примерное меню Кети на день. Завтрак: овсянка или творог без сахара и прочих добавок; обед: суп или салат; ближе к вечеру: перекус яблоком; ужин: мясо или рыба с овощами на гриле.

Надежда Бабкина: голод, но интервальный

Раньше я просто отказывалась от еды, готовила близким и наедалась глазами. Но однажды актриса Нонна Гришаева, с которой мы играем в одном спектакле, видя, как я себя ограничиваю в еде, сказала: «Надя, только интервальное голодание — больше не работает ничего». На протяжении восьми часов ты ешь когда и что хочешь, но затем шестнадцать часов перерыв. За это время можно только воду или чай. Эффект — потрясающий. Долго на таком режиме жить трудно, но на время, для похудения к лету, очень подходит.

Певец Стас Михайлов: даже завтрак отдать врагу

У меня килограммы быстро накапливаются, а уходят сложно. Тем не менее я сбросил 13 килограммов. Никакой чудо-диеты не придерживаюсь. Просто убрал завтрак из рациона. Пью только воду и соки. В течение рабочего дня обычно ем один раз, максимум — два. Например, какие-нибудь фрукты. Но я обязательно ужинаю. Мне это подходит, мне это нужно. Все это дает вот такой положительный эффект.

НАЧНЕМ С САЛАТА

Овощи необходимы человеку ежедневно и в любое время года, не менее 450 г в день.

Обычно же люди употребляют не более 250 г в сутки. Они способствуют лучшему усвоению белка мяса и рыбы, стимулируют работу пищеварительного тракта, предупреждают развитие атеросклероза.

Также овощи помогают при ожирении, авитаминозе. Именно поэтому всегда рекомендуется начинать трапезу с салатов.

НЕ ХОДИТЕ АРТИСТЫ С ОЗЕМПИКОМ ГУЛЯТЬ

За последние несколько месяцев многие звезды буквально растаяли на глазах. Причина — тренд, пришедший из Голливуда: использование для похудения препарата для диабетиков. Конечно, селебрити стараются скрыть истинную причину своей стройности. Решилась на откровение только ведущая Дана Борисова.

— Уколы «Оземпика» применяются при терапии сахарного диабета второго типа, — объяснил «ВМ» Ковальков. — Препарат блокирует аппетит, поэтому результат достигается довольно быстро. Но у этого лекарства есть ряд серьезных побочных эффектов, например нарушения работы органов желудочно-кишечного тракта. И в каждом отдельном случае могут проявиться и другие осложнения.
Тренды
Валерий Яременко
Мария Порошина
Валерия
Алексей Ковальков
Екатерина Стриженова
Дана Борисова
Надежда Бабкина
Иосиф Пригожин
Стас Михайлов
Ксения Алферова
Нонна Гришаева
Екатерина Климова
Лера Кудрявцева
Театра им. Моссовета