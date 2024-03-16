Звезды раскрывают свои секреты похудения к лету

Если вам кажется, что до лета еще далеко, то спешим сообщить — до июня осталось меньше трех месяцев! А значит, пора сбрасывать килограммы, набранные за осень и зиму. Помочь читателям «Вечерняя Москва» проверенными рецептами стройности вызвались известные артисты и диетолог-эндокринолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков.

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Конечно, в идеале нужно следить за питанием и образом жизни круглый год, а не только к пляжному сезону. Но в силу разного рода причин это не всегда удается. Если за зиму образовалось 5–10 лишних килограммов, избавляться от них вы можете любыми способами, которые вам нравятся: диетами, спортом, на время исключить мучное и так далее. Только не нужно морить себя голодом — это уже опасно. А если избыточной массы тела у вас несколько десятков кило, то пора обратиться к специалистам, которые подберут способ похудения. Например, если у вас желчнокаменная болезнь, не рекомендуется интервальное голодание, и существует множество факторов, которые будут влиять именно на ваш рацион.

Также — и это касается всех — желательно пройти биоимпеданс (измерение состава тела. — «ВМ»), что позволяет оценить основные параметры состава тела: количество жировой ткани, мышечной массы, распределение жидкости в организме и другие метаболические показатели здоровья. Вы будете знать ваши слабые места, и диетологу будет легче составить вам рацион.

Продюсер Иосиф Пригожин: сбросил 20 килограмм

После перенесенного коронавируса я поправился до 105 килограммов, мне удалось сбросить 20 килограммов — поспорил с другом, что смогу, и все получилось. Пришлось резко ограничить свой рацион. И конечно главный мотиватор — Валерия (певица Валерия, жена Пригожина. — «ВМ»). Мы не едим жареного, жирного, копченого, мясо предпочитаем нежирное — телятину, курицу, индейку, а также рыбу и морепродукты. К лету будем больше двигаться: держаться в тонусе помогает ходьба.

Певица Анири: легкое чувство голода

Мы с детьми ведем активный образ жизни, катаемся на велосипедах, под рукой на даче всегда есть баскетбольный мяч — я в юности серьезно занималась баскетболом. К лету дважды в неделю будем ходить в зал, чтобы держать тело в тонусе.

Ну и, конечно, будем держаться правильного питания. Я сама выращиваю зелень, овощи, ягоды, мы держим кур. Никакой химии, никаких ГМО в нашем рационе нет. Что касается диет, то, я считаю, отказываться от каких-то продуктов ради идеального веса не стоит. Просто во всем должна быть мера, и, как говорят французы, выходите из-за стола с легким чувством голода!

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Актриса Екатерина Климова: маленькие порции

Когда хочу срочно похудеть весной, я сажусь на особую диету. На завтрак ем кашу, на обед — отварное мясо и овощи, на полдник — фрукты и творог, на ужин — все то же, что и в обед. Все это нужно есть маленькими порциями. А еще обязательно приседайте, крутите обруч, качайте пресс, и вскоре от всего, что вы наели за зимний сезон, не останется и следа.

Актриса Ксения Алферова: фрукты только по утрам

Я и мои подруги стали придерживаться правил питания, о которых рассказал мой брат. Полгода назад он был упитанным человеком, а сейчас минус 50 кг. Он не сидит на диете в прямом смысле слова, а просто питается по схеме.

Правила такие: можно есть все, но в определенное время суток. Утро — это время, когда организм просыпается и есть совсем не хочется. А мы все еще по старинке — надо есть кашу — заставляем себя.

Утром как раз можно пить чай и есть фрукты или ягоды. Если спортивные тренировки намечаются, то перекусываем творогом или ряженкой.

Обед (с 12 до 16 часов) — время углеводов: паста, каши, бобовые, сыр, овощи. На ужин — белок: рыба с овощами, мясо с овощами. Исключить мучное, дрожжевое и сладкое.

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Телеведущая Лера Кудрявцева: убираем молочку

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А еще переходите на домашнее питание с супчиками. Обязательно пейте свежевыжатые соки. Мой секрет для женщин после 30: не налегайте на молочные продукты — они уже не усваиваются. От любимого творога я не отказываюсь, но молоко в кофе больше не добавляю.

Актриса Мария Порошина: коктейли с отрубями

За полчаса до завтрака выпиваю стакан воды, в течение дня пью коктейли с отрубями. Принимаю пищу каждые три часа. Основные приемы по объему не более стакана. Основа рациона — нежирное мясо и рыба с зелеными овощами. Также актриса использует шагомер, чтобы следить за своей физической активностью.

Телеведущая Екатерина Стриженова: съел конфету — приседай!

За свою жизнь я испробовала всевозможные диеты. В преддверии летнего сезона сажусь на строгую диету, устраиваю себе разгрузочные дни. Обычно это кефир и зеленые яблоки. Позволяю себе есть рыбу на гриле, мясо или птицу или отдельно овощи и зеленый чай.

Главное правило: не запивать еду. Никаких компотиков и газированных напитков, никакого сахара в моем меню нет и быть не может.

Организм должен привыкнуть к строгому режиму. Для того чтобы быть в форме, мне приходится практически от всего отказываться. Например, как только съем даже кусочек хлеба, тут же поправляюсь. Я как-то снималась с Валерием Яременко, артистом Театра имени Моссовета. Он мне рассказывал, что если он съест хотя бы одну конфетку, то сразу делает 50 приседаний. Я теперь, если тоже съем что-нибудь случайно, сорвусь на кусочек шоколадки, то сразу 50 приседаний. В следующий раз уже подумаешь, есть шоколадку или не стоит.

Певица Кети Топурия: сахар воспрещается

Вокалистка группы «А-Студио» рассказала, что во время первой беременности сильно поправилась: набрала 17 килограммов. Чтобы вернуться в форму, села на белковую диету.

— Я отказалась от сахара и мучного и пью не менее двух литров воды в день. И много клетчатки из овощей, — объясняет певица. Вот примерное меню Кети на день. Завтрак: овсянка или творог без сахара и прочих добавок; обед: суп или салат; ближе к вечеру: перекус яблоком; ужин: мясо или рыба с овощами на гриле.

Надежда Бабкина: голод, но интервальный

Раньше я просто отказывалась от еды, готовила близким и наедалась глазами. Но однажды актриса Нонна Гришаева, с которой мы играем в одном спектакле, видя, как я себя ограничиваю в еде, сказала: «Надя, только интервальное голодание — больше не работает ничего». На протяжении восьми часов ты ешь когда и что хочешь, но затем шестнадцать часов перерыв. За это время можно только воду или чай. Эффект — потрясающий. Долго на таком режиме жить трудно, но на время, для похудения к лету, очень подходит.

Певец Стас Михайлов: даже завтрак отдать врагу

У меня килограммы быстро накапливаются, а уходят сложно. Тем не менее я сбросил 13 килограммов. Никакой чудо-диеты не придерживаюсь. Просто убрал завтрак из рациона. Пью только воду и соки. В течение рабочего дня обычно ем один раз, максимум — два. Например, какие-нибудь фрукты. Но я обязательно ужинаю. Мне это подходит, мне это нужно. Все это дает вот такой положительный эффект.

НАЧНЕМ С САЛАТА

Овощи необходимы человеку ежедневно и в любое время года, не менее 450 г в день.

Обычно же люди употребляют не более 250 г в сутки. Они способствуют лучшему усвоению белка мяса и рыбы, стимулируют работу пищеварительного тракта, предупреждают развитие атеросклероза.

Также овощи помогают при ожирении, авитаминозе. Именно поэтому всегда рекомендуется начинать трапезу с салатов.

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