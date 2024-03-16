Модель Эмили Ратаковски прогулялась по улицам Нью-Йорка в необычном наряде

В пятницу утром, направляясь на фотосессию по улицам Нью-Йорка, Эмили Ратаковски продемонстрировала свой подтянутый живот. Она выбрала для прогулки по городу яркий белый короткий топ, подчеркивающий живот, и надела его под кожаную куртку на молнии двух цветов, как сообщает boda.

Известная в модной индустрии 32-летняя модель, высказавшаяся о том, что пользователи соцсетей должны ощущать сильные опасения, также выбрала длинную юбку черного цвета от Silk Laundry, стоимостью 320 долларов, и дополнила ее кожаными туфлями.

К образу Ратаковски добавила элегантную сумку и солнцезащитные очки с широкой оправой, а ее волосы каштанового цвета красиво спадали на плечи и грудь. Ее выход состоялся спустя несколько дней после того, как она предоставила своим подписчикам возможность узнать подробности ее участия в вечеринке Vanity Fair Oscar Party через личный блог.

Ранее Ратаковски показала в видео свое платье ярко-белого цвета из весенне-летней коллекции готовой одежды Jacquemus на 2023 год, которое открывало большую часть боковой части верха груди, пока она позировала для фотографий.

Для вечера она также выбрала туфли на высоком каблуке от Stuart Weitzman. Свой наряд для знаменитого события Ратаковски завершила серьгами с бриллиантами, а темный цвет ее волос идеально гармонировал с ярким оттенком наряда.