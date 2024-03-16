Три пермячки поборются за 3 млн рублей в международном конкурсе красоты

В Перми 16 марта прошел региональный отборочный тур международного конкурса красоты «Мисс Офис — 2024». Из 27 участниц выбрали трех девушек, которые представят регион в полуфинале и сразятся с представительницами из других регионов России и стран за возможность принять участие в финальном шоу. Победительница финала получит приз в размере трех млн рублей и рекламный контракт.

«Победителями регионального отборочного тура „Мисс Офис“ в Перми стали Гунай Толкачева, Марина Чалова и Мария Калинина. Девушки получили призы и подарки от партнеров конкурса, а также возможность представлять Пермский край в полуфинале», — передает корреспондент URA.RU с места проведения отборочного тура.

Уточняется, что Гунай Толкачева — азербайджанка. Девушка работает юристом в финансово-правовом центре «Защита от долгов». Марина Чалова занимается освещением в компании «Edem». А Мария Калинина является менеджером по персоналу в ООО «НЕД-сервис». Девушки покорили членов жюри не только своей красотой, но и талантами. Впереди их ждет интернет-голосование, по итогам которого 30 самых красивых офисных работницы примут участие в финальном шоу конкурса.

Конкурс красоты «Мисс Офис» проходит 15-й раз. В нем принимают участие сотрудницы офисов российских и зарубежных контрактов в возрасте от 20 до 35 лет. Победительница получит три млн рублей и рекламный контракт с тремя российскими брендами. По словам организаторов, жюри оценивают не только внешние данные участниц, но и их таланты, а также деловые качества. В 2023 году Пермский край на конкурсе представляла Валерия Морозова.