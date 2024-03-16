Цветная тушь: правила использования, чтобы не испортить образ
Немногие решаются на эксперименты с цветной тушью, но визажисты уверены — ярких акцентов в макияже не стоит бояться даже в дневном мейкапе. Главное, знать основные правила использования. Визажист Александра Ветрова рассказала нам об особенностях цветной туши более подробно.
Синяя тушь
Одна из самых популярных тушей.
«Прелесть ее в том, что вы легко можете использовать ее даже в дневном макияже, причем вам не понадобятся дополнительные карандаши и подводки», — комментирует визажист.
При желании можно дополнить макияж тенями нюдовых оттенков, а вот вечером можно добавить к синим ресницам черную или коричневую подводку. От дополнительных ярких цветов в макияже в этом случае лучше отказаться.
Зеленая тушь
С тушью в этом цвете стоит быть осторожнее, особенно если вы планируете полный мейкап с тенями и дополнительным акцентом на губы.
Александра: «Комплиментарными цветами к зеленой туши будут все оттенки коричневого и также — золотой. Кстати, оттенок самой туши тоже имеет значение — выбирайте максимально темный и насыщенный вариант».
Тушь всегда должны быть темнее остальных продуктов на веках.
Сиреневая или фиолетовая тушь
Для голубых или зеленых глаз идеально подойдет фиолетовая тушь, и тут у визажиста есть важный комментарий:
«Такой дерзкий цвет не потерпит конкуренции, поэтому я не рекомендую дополнять ее подводками и тем более темными тенями. Оформите брови и нанесите нюдовую помаду или же тинт для губ — ваш макияж готов».
Сиреневая/фиолетовая тушь сама по себе акцент.