Ксения Бородина рассказала, какие процедуры делает у косметолога

Телеведущая и блогерша Ксения Бородина рассказала поклонникам о своих любимых бьюти-процедурах. Знаменитость раскрыла свой секрет красоты в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Один из поклонников попросил Ксению Бородину назвать ее топ-5 бьюти-процедур. 41-летняя телеведущая внесла в свой список: массаж лица, омолаживающую процедуру для век Mesoeye, фотоомоложение BBL Forever Young Hero и ботокс. Кроме того, звезда упомянула массаж тела.

При этом Ксения Бородина отметила, что перед процедурами необходимо индивидуально проконсультироваться со специалистом.

На днях Ксения Бородина призналась, что часто видит рекламу препаратов, которые якобы помогают похудеть. Однако на деле они являются лекарствами от диабета, которые можно принимать только по рекомендации врача. Телеведущая призвала женщин не худеть таким способом, так как это может негативно сказаться на здоровье.