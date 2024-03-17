Эксперты объяснили, как часто нужно чистить украшения, чтобы не навредить им

Независимо от того, предпочитаете ли вы серебро или золото, изысканные ювелирные изделия или недорогую бижутерию — правильный уход и хранение помогут сохранить первозданный внешний вид ваших украшений надолго. И первая ошибка, которую многие совершают, — это безразличие к материалу, из которого они сделаны.

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«Некоторые драгоценные камни могут быть повреждены духами и лосьонами. Например, опалы могут покрыться тонкими трещинами, похожими на паутину, а жемчуг теряет свой перламутровый блеск», — рассказала ювелир Карина Брез изданию HuffPost.

Бижутерия из стали и латуни, а также позолоченные украшения тем более нуждаются в бережном отношении — они более чувствительны и чаще тускнеют. Ювелирные изделия из серебра, золота или платины высокой пробы более выносливы, но и здесь есть свои нюансы — например, стерлинговое серебро содержит медь, которая может позеленеть под воздействием химических веществ, спиртов и сульфатов, содержащихся в обычных средствах для кожи, таких как духи, масла, лосьоны и солнцезащитные кремы. А золото хотя и не подвержено коррозии в чистом виде, его сплав с медью, серебром, палладием, цинком или любым другим сплавом может пострадать от воды.

Вода, по мнению эксперта, опасна в основном для бижутерии — если речь о том, чтобы принять душ. А вот плавание в бассейне и море из-за хлора и соли нежелательно.

«Даже если изделие сделано из 18-каратного золота или платины, застежки могут быть из другого металла и начать ржаветь», — объяснила ювелир.

Потускнение украшений также могут вызывать лосьоны и духи с содержанием спирта. Снимать их лучше и перед сном, чтобы избежать лишнего контакта с потом и риска зацепиться за постельное белье.

«Пот имеет кислую природу и может вызвать реакцию на металл — например, изменение цвета и потускнение», — считает Карина Брез.

Для чистки специалисты не советуют погружать украшения в воду — лучше использовать слегка влажную мягкую ткань, например старую футболку или полотенце из микрофибры для легкой полировки. Ухаживать за украшениями необходимо не реже раза в месяц, при этом рекомендуется ежегодная профессиональная чистка.