Экс-солистка SEREBRO показала фигуру в платье с корсетом

Певица Ольга Серябкина снялась в элегантном образе. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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38-летняя Ольга Серябкина предстала в кадре в черном платье с корсетом, которое подчеркнуло ее фигуру. Бывшая участница группы SEREBRO дополнила наряд украшениями: массивными золотистыми серьгами-кольцами, браслетом и тонкой цепочкой с кулоном. Певица распустила волосы и сделала макияж с угольно-черными стрелками и коричневыми губами.

Певица Ольга Серябкина начала свою музыкальную карьеру в 2006 году, присоединившись к группе SEREBRO. Коллектив дебютировал на конкурсе «Евровидение-2007», где занял третье место. В 2009-м у группы вышел первый студийный альбом «ОпиумRoz». Серябкина является автором многих песен SEREBRO, включая такие хиты, как «Мама Люба», «Mimimi», «Мало тебя», «Я тебя не отдам». В 2018-м артистка объявила об уходе из коллектива. В 2019-м она выпустила сольный альбом «Косатка в небе».

Ольга Серябкина вышла замуж за бывшего сотрудника лейбла MALFA Георгия Начкебию в 2020 году. В ноябре 2021-го экс-солистка группы SEREBRO родила сына Луку.