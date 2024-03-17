Хейли Бибер снялась в кружевном белье для Victoria's Secret

Модель, бизнесвумен и блогерша Хейли Бибер снялась в рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Знаменитость показала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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В кадре 27-летняя Хейли Бибер предстала в откровенном образе. Модель надела нежно-розовый комплект белья, который был украшен голубым кружевом и цветами. Звезда добавила к образу желтые тапочки с мехом на маленьком каблуке и золотистый анклет. Бизнесвумен распустила волосы. Ей сделали нюдовый макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

В сентябре 2018 года Джастин Бибер женился на модели Хейли Болдуин. Она взяла фамилию супруга после свадьбы. В феврале появились слухи о разводе влюбленных. А недавно актер Стивен Болдуин обратился к поклонникам с просьбой помолиться за свою дочь, модель Хейли Бибер, и ее супруга, певца Джастина Бибера. После этого бизнесвумен негативно высказалась о поклонниках, которые поддерживают сплетни о проблемах в ее браке с поп-исполнителем.

«Возможно, вам забавно подпитывать эти истории, но просто знайте, что они лживы. Извините, что испортила это», — написала модель в Instagram.

При этом на днях Хейли Бибер подловили папарацци. Когда знаменитость увидела фотографов, то убрала руку в карман, спрятав безымянный палец с кольцом.