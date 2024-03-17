Саратовцы верят, что на пенсии смогут путешествовать и заниматься спортом

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, чем саратовцы старше 45 лет планируют заниматься, когда выйдут на пенсию.

«30% саратовцев мечтают путешествовать после того, как выйдут на заслуженных отдых. Каждый шестой продолжит трудиться, т.к. не видит жизни без работы (17%). Каждый седьмой посвятит высвободившееся время даче (16%). Каждый одиннадцатый планирует уделять время спорту (9%). 7% рассчитывают, что уж на пенсии-то им удастся отдохнуть. 3% будут помогать воспитывать внуков», - показали результаты опроса. При этом мужчины чаще выбирали вариант – продолжить работать на пенсии, а женщины – путешествовать.