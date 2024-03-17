В Москве силиконовая грудь подорожала вдвое. Как это объясняют хирурги

Столичным красавицам, которые хотели бы скорректировать себе размер груди, теперь ждут ещё большие испытания, помимо страха перед операцией, долгого восстановления и возможных неприятных последствий. Стоимость операции по увеличению груди подскочила в два раза — до 400 000 рублей и выше.

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Как изменились цены на пластику груди в Москве

По словам специалистов из популярных пластических клиник в Москве, ценник на операции по увеличению груди вырос в два раза. Если раньше поставить импланты можно было за 200 000 рублей, то теперь они обойдутся в 400 000 рублей и выше. Так взлетела стоимость самых популярных имплантов — американского бренда Mentor. Французские Sebbin тоже подорожали, но не так катастрофично. Новая грудь с ними может обойтись в 300 000 рублей.

Почему подорожали импланты в Москве

Как рассказали хирурги, причины в основном три:

производители периодически просто поднимают ценник на 10−15% — из-за инфляции, видимо; логистика выходит дорогой и неудобной; курс рубля и доллара.

Чтобы снизить стоимость операции, в клиниках стали использовать российские расходные материалы и китайское оборудование, которое уже показало себя с положительной стороны.

Ранее пластический хирург рассказывала «Секрету», насколько хватает импланта и сколько пациентка сможет с ним проходить. Ответ многих не порадует.