Названы самые модные цвета в одежде на 2024 год

Персиковый цвет стал самым актуальным в 2024 году. О том, какие еще цвета одежды вошли в моду, рассказала стилист Анна Скороходова.

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По словам специалиста, актуальным становится нежно-голубой. Этот цвет будет популярен для весенних и летних образов.

«Сегодня мне кажется наиболее популярным нежно-голубой. Это действительно очень красивый оттенок, который легко интегрируется как в весенне-летние образы, так и заменяет классический белый цвет», – рассказала специалист в беседе с «m24».

Кроме того, специалист отметила, что популярным будет лавандовый цвет. Очень хорошо он смотрится в виде деловых костюмов, сумок, шарфов и аксессуаров. Присмотреться стилист рекомендует и к зеленым оттенкам.

Также трендовый цвет – металлик. Интегрировать его Скороходова рекомендует в виде обуви или сумки – так в образе будет яркий акцент.

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