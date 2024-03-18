Известная 55-летняя супермодель снялась в купальнике

Известная супермодель датского происхождения Хелена Кристенсен попала в объективы папарацци в откровенном наряде во время фотосессии у моря. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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На размещенных кадрах 55-летняя манекенщица предстала в черном купальнике, состоящем из плавок и удлиненного топа без бретелей. При этом звезда продемонстрировала частично обнаженное тело с косметическими дефектами в виде целлюлита на ногах и бедрах.

Кроме того, звезда надела вьетнамки, а в качестве украшений она выбрала ожерелье. Вдобавок звезда распустила темные волосы, завитые в легкие кудри.

Известно, что знаменитость с командой находилась на пляже в Малибу.

В декабре модель Хелена Кристенсен снялась в откровенном виде в честь своего 55-летия. Манекенщица поделилась серией фото и видео, на которых она показала фанатам фигуру в розовом купальнике, оформленном абстрактным принтом и глубоким декольте.