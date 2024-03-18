Как сделать красивые губы без уколов и пластики

Красивые, пухлые губы, которые обращают на себя внимание своими гармоничными объемами, давно стали мечтой каждой девушки. Но что, если природа не наградила такими? Получается, есть только два выхода — инъекционная косметология и пластическая хирургия? Однако не у все есть средства на такие, достаточно дорогие методы. Впрочем, как выяснилось, есть и другие способы получить губы мечты. О них в эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» рассказала врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.

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Девушки и женщины, которые избегают уколов, знают, что есть специальные блески-пламеры, в составе которых можно найти ментол, корицу, имбирь и другие компоненты, например, капсаицин, то есть то самое вещество, что отвечает за жгучесть перца. Эти ингредиенты воздействуют на кровообращение, усиливая его. Кровь, приливая к губам, и делает их соблазнительнее и пухлее.

Однако у таких блесков есть один существенный минус: они не держат желанный объем долгое время. От силы их хватает на пару часов.

Помпа и вакуумный массажер — тоже средства не долгоиграющие. В таком случае говорят о губах «выходного дня». К тому же их рекомендуется использовать с осторожностью тем девушкам, чья кожа склонна к образованию сосудистых звездочек и вообще быстро краснеет из-за близкого расположения кровеносных сосудов к поверхности кожи. Как правило, такие средства хороши для быстрого селфи. Сфотографировалась — и губы «сдулись».

Фейсбилдинг обещает множество интересных вещей, в том числе и слегка подкачать мышцы вокруг губ, из-за чего объемы и увеличатся. Однако далеко не всем людям показана гимнастика для лица. Она может дать обратный эффект — наградить гипертонусом мышц там, где их надо бы расслабить. Массаж, особенно с применением легкого и мягкого пилинга, процедура приятная и полезная, но намного губы не увеличит. Да и результат быстро сойдет на нет.

«Можно проработать губы специальными сыворотками с помощью аппаратных методик. Как правило, косметологи делают это на других зонах лица, но возможен и вариант именно губ. Есть и более «долгоиграющий» способ неинъекционного увеличения губ — омоложение с помощью лазерных технологий. С помощью этого метода, действительно, восстанавливаются ткани, разглаживаются морщины, в том числе и кисетные (так называемые морщины курильщика), восполняет утраченный объем. Правда, ждать увеличения губ в три раза не стоит. Такого результата постепенно можно добиться с помощью филлеров. Но однозначно лазерное омоложение возвращает губам свежесть и былую упругость, сделав их чуть пухлее и сочнее».

Преимущества такого метода заключаются в следующем:

сеанс длится максимум 30 минут, но обычно для большинства пациентов хватает и 15 минут;

эффект от лазера виден сразу же, после первого сеанса. Он запускает метаболические процессы, стимулируя, в том числе, и выработку коллагена. Шелушения и морщины вокруг рта пропадают, губы увеличиваются в объеме, а их цвет — насыщеннее;

сеанс лазерного омоложения протекает без боли, так как косметологи используют специальный крем для такой процедуры;

эффект остается с вами на год или полтора.

Но стоит помнить, что возможно потребуется несколько походов к косметологу для закрепления эффекта. И после придется дня 3-4 поберечь свои губы, небольшой восстановительный период после процедуры лазерного омоложения все-таки есть. Не стоит в первые дни после сеанса есть соленое и острое, сразу же бежать загорать. Первые сутки косметологи рекомендуют пить все напитки через трубочку, так как губы нельзя мочить.

После лазерного омоложения на губах возможно образование корочки. И в данном случае важно четко выполнять все рекомендации и инструкции косметолога: не пытаться удалить корочку самостоятельно руками или отшелушивающими средствами. Она должна сама постепенно исчезнуть.

Но если вам хочется результат, который будет радовать после первого и единственного сеанса, то тут без игл не обойтись. Филлеры и гиалуроновая кислота как раз и дают такой эффект, сразу увеличивая губы.