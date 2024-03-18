Коллекции одежды от 20 дизайнеров Забайкалья представят на первом фестивале моды в Чите

В зале «Мегаполис Спорт» в Чите уже 23 марта состоится первый фестиваль Забайкальской моды «Мой бизнес - Fashion Fest». Он поможет талантливым жителям региона заявить о себе - найти новые рынки сбыта, заказчиков, деловых партнеров. Свои уникальные коллекции одежды представят 20 дизайнеров Забайкалья.

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«Будет очень много интересного. Ведь многие даже не знали, что в Забайкалье есть собственные бренды одежды. На сцене модели продемонстрируют линейку одежды бренда «Янза» - это национальная бурятская одежда с нотками современности. Также вы увидите вечернюю и повседневную одежду с сакральным смыслом от бренда «Аleksandra Valentino». Будет также одежда, выполненная в технике макраме»,- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.

Для того, чтобы стать частью исторического и масштабного события, достаточно пройти регистрацию. Участие бесплатное. На данный момент зарегистрировались уже более 200 зрителей.