Коллекции одежды от 20 дизайнеров Забайкалья представят на первом фестивале моды в Чите
В зале «Мегаполис Спорт» в Чите уже 23 марта состоится первый фестиваль Забайкальской моды «Мой бизнес - Fashion Fest». Он поможет талантливым жителям региона заявить о себе - найти новые рынки сбыта, заказчиков, деловых партнеров. Свои уникальные коллекции одежды представят 20 дизайнеров Забайкалья.
«Будет очень много интересного. Ведь многие даже не знали, что в Забайкалье есть собственные бренды одежды. На сцене модели продемонстрируют линейку одежды бренда «Янза» - это национальная бурятская одежда с нотками современности. Также вы увидите вечернюю и повседневную одежду с сакральным смыслом от бренда «Аleksandra Valentino». Будет также одежда, выполненная в технике макраме»,- сказала министр экономического развития Забайкалья Жаргалма Бадмажапова.
Для того, чтобы стать частью исторического и масштабного события, достаточно пройти регистрацию. Участие бесплатное. На данный момент зарегистрировались уже более 200 зрителей.
«Нужно взять это под контроль и всячески способствовать продвижению региональных брендов. Это существенным образом разнообразит наш рынок, сделает его интересным, насыщенным и более привлекательным для потребителя. У нас в регионах есть чем гордиться. (…) Посмотрите на то, что производится в регионах. Надо это продвигать, нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке и продвижению наших брендов», - сказал президент России Владимир Путин, подчеркнув, что процесс продвижения брендов нельзя останавливать, и он должен иметь системный характер.