Шорты популярного бренда высмеяли в сети фразой «джинсовые подгузники»

Пользователи сети раскритиковали новую коллекцию шорт популярного американского бренда одежды Free People. Соответствующие публикация и комментарии появились в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) марки.

На размещенных фото запечатлены модели, позирующие в упомянутых изделиях, выполненных из денима. При этом видно, что один вариантов имеет вырезы по бокам.

«В этом сезоне мы носим микро-шорты», — гласит описание в посте.

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Многим подписчикам не понравилась длина шорт, и они принялись высмеивать их следующими фразами:

«Джинсовые подгузники», «Как правило, я предпочитаю, чтобы мои шорты и юбки были длиннее шнурка от тампона», «И кто это купит?», «Теперь быстро сделайте их с низкой посадкой, чтобы окончательно всех рассмешить», «Что здесь, черт возьми, происходит?».

Ранее французский люксовый бренд Balenciaga представил необычный аксессуар и подвергся насмешкам в сети. Журналисты Independent обратили внимание на видео, размещенное в TikTok-аккаунте модного блога Highsnobiety. Авторы ролика показали на камеру браслет в виде скотча из новой коллекции осень-зима 2024-2025, на котором присутствует название марки.