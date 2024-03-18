13 весенних ароматов на любой вкус и бюджет

С приходом весны хочется обновить не только гардероб, но и парфюм? Понимаем и предлагаем 13 ароматов, которые поддержат вашу тягу к сезонным изменениям.

White Magnolia, Etro

В композиции правит магнолия, которую окружили мускус, цитрус и кедр. В первый месяц весны такой аромат напомнит про летний отдых на море, до которого осталось потерпеть еще немного.

In Red, Armand Basi

Аромат меняет свое настроение так же часто, как меняется погода весной. Первый пшик — и вы чувствуете свежий мандарин с пряными специями, на смену которым приходят сладкие цветочные ноты. Сладость задерживается, но ненадолго и уступает место базовым нотам мха, древесины и мускуса.

Glam Flower, 100BON

Первые ассоциации от аромата — прогулка по залитому солнцем и усыпанному цветами полю. За этот телепорт из мартовского города в летний день отвечают роза и ландыш в окружении цитрусов.

Pleine Lune, Bastille

Парфюм на основе натуральных компонентов, среди которых главную роль отдали туберозе. Ее оттеняет дуэт зеленого чая и бергамота, из-за чего композиция приобретает пудровое и одновременно свежее звучание.

Rhubay, Darling*

В композиции есть и цветущий сад, и искрящееся шампанское, и свечи с ароматом ванили, которые горят всю ночь. Именно так, по задумке парфюмера, пахнет лучшая вечеринка в вашей жизни, заключенная в прозрачный флакон.

Violette, Poemes de Provence

Пудровая нота фиалки в сочетании с цитрусовой свежестью бергамота и водного аккорда. Аромат точно понравится любителям неприторных цветочных композиций и идеально впишется в весеннее настроение.

Posh, By Kaori

Аромат кожаного салона машины, куда вы садитесь с огромным букетом цветов в руках. Первыми раскрываются пряные аккорды бренди, сквозь которые пробиваются сочное яблоко и шафран. В нотах сердца появляются корица и цветы, а в базе — аккорды кожи.

«Нероли и орхидея», Л’Окситан

Для создания парфюма нероли привезли со Средиземноморья, а орхидею — с Мадагаскара. В композиции аромат белых цветов оттеняют яркие ноты апельсина и персика.

C’est Paris, Carven

Парфюм отражает все возможные грани цветочных композиций, точнее, букета из гардении, жасмина и магнолии. Их дополняют пряный перец и сочный ревень, а в базе аромат раскрывается мягкими нотами кашмерана и пачули.

501, Bon Parfumeur Paris

Находка для тех, кто знает толк в сладостях и десертах. Главные ноты — это гурманское пралине и пудровый ирис, которые разбавили неожиданным бальзамическим аккордом лакрицы.

Eve Confidence, Avon

Парфюмерная вода стартует свежей черной смородиной, которая уступает место цветам — франжипани и жасмину на базе из дубовых нот. В течение дня аромат сохраняется на коже и тянется за вами красивым шлейфом.

Fleur De Kenya, Planeta Organica

Легкий аромат с цветочным шлейфом на каждый день. В композиции — целый букет: жасмин, роза и ландыш, приправленные бергамотом и бархатными листьями фиалки. В базе туалетная вода немного меняет направление и раскрывается ванилью и кедровым деревом.

Midnight Ball, Stellary

В течение дня аромат будет открываться вам с новой стороны. Первыми заступают цитрусовые ноты, за которые отвечают апельсиновый цвет и черная смородина, после чего их постепенно сменяют сдержанная фиалка и пряные специи. В шлейфе — глубокие оттенки мускуса и ветивера.