Визуально нарушающим законы гравитации платьям предрекли популярность

Визуально нарушающим законы физики платьям предрекли популярность в 2024 году. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

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По словам модных редакторов, речь идет об «антигравитационных» нарядах с иллюзией парящих в воздухе деталей, например, бретелей или зоны декольте. Так, в подобных предметах гардероба появились на афтепати «Оскара» звезды «Оппенгеймера» Эмили Блант и Флоренс Пью. Сыгравшие роли в фильме о создателе атомной бомбы артистки предстали перед гостями в изделиях с «летающими» лямками из новых коллекций брендов Schiaparelli и Del Core.

В то же время в аналогичных платьях марок Jacquemus и Balenciaga на красной дорожке позировали модель Эмили Ратаковски и бизнесвумен Ким Кардашьян. Передние части их нарядов не прилегали к груди и создавали эффект борьбы с гравитацией.

В феврале фэшн-редакторы назвали джинсы в форме подковы самыми модными в 2024 году. Отмечается, что верхняя часть изделия облегает бедра, а нижняя — расширяется, создавая форму полукруга.