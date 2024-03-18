Весенние тренды 2024: как и с чем носить жакеты

Жакеты этой весной позволяют играть стилями, перевоплощаясь из настоящей леди в озорную девчонку или отважную искательницу приключений в городских джунглях. Благо, линейка трендов довольно широкая, так что каждая из нас найдет себе по вкусу несколько вариантов.

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Жакеты-букле

Спокойная роскошь и эстетика старых денег вновь стала популярной еще в прошлом году, и эта тенденция сохраняется в 2024-м.

«Мы все еще видим, как пиджак-букле становится главным, но уже не обязательно с юбкой в тон, — говорит стилист Алина Лобанова.

Теперь трендсеттеры сочетают его с джинсами, простыми белыми или принтованными футболками и многослойными аксессуарами. Это „старые деньги“ и характер новой модницы», — говорит Алина.

Укороченный тренч

«Это отличный вариант, если традиционный тренч слишком громоздкий для вашей фигуры или вы хотите что-то легкое во всех смыслах», — объясняет Алина.

По словам стилиста, обрезанный тренч будет таким же, как джинсовая и кожаная куртки в 2010-х годах — то есть классическим вариантом. Чтобы уравновесить силуэт кроп-тренча, носите его с низом с высокой талией, будь то джинсы, брюки или юбка.

Утилитарный жакет-куртка

Помните куртку цвета хаки с большими карманами из середины 2010-х? Она вернулась.

«Почти у каждой модной девушки тогда была армейская зеленая куртка в сочетании с ожерельем и сапогами для верховой езды», — вспоминает Алина.

Теперь она возвращается, но в обновленном виде. Мы видим утилитарные детали в различных жакетах, такие как множество передних карманов, молнии и пуговицы".

Если вы выбираете укороченный жакет, подумайте о том, чтобы подобрать к нему подходящий низ — широкие брюки или джинсы-скинни. Если вы выбираете более длинный силуэт, сочетайте его с любым топом и приталенным низом или носите его самостоятельно как мини-платье (как сделали многие посетительницы месяца моды).

Спортивный ретро-стиль

Стиль 90-х продолжает оказывать влияние на нас и в 2024 году. По словам Алины, в отличие от других весенних трендов, «спортивная куртка охватывает множество жанров: от курток в жокейском стиле и мотокурток до нейлоновых ветровок».

Нео-спортшик лучше всего сочетается со спортивными образами. А объемные и легкие куртки легко сочетаются с любыми вещами — от леггинсов, свитшотов и спортивных бюстгальтеров до маленьких черных платьев, кэтсьютов и приталенных комплектов из двух частей.

Стеганые жакеты

«Это эклектичный и милый бабушкин стиль», — говорит Алина. «Они легкие, как тренч, но имеют чуть более приталенный силуэт, могут добавить немного цвета или принта в наряд и более женственны по сравнению с некоторыми другими куртками и жакетами, модными в этом году».

Стеганые жакеты — простой способ превратить любой повседневный весенний наряд в яркое заявление. Они придают пикантности самым обычным джинсам и футболкам, а для более интересных по принтам или фактуре вещам выбирайте однотонный спокойный верх.

Джинсовые рубашки-жакеты больших размеров

"Деним никогда не выйдет из моды, но вместо традиционной приталенной джинсовой куртки мы возвращаемся к вариантам больших размеров в стиле инди-музыки 2010-х годов и даже к куртке-рубашке из более легкой ткани с подчеркнутой талией и поясом", — говорит Алина.

Деним — это элемент повседневного гардероба, который хорошо сочетается практически с любым нарядом, начиная от комплектов для активного отдыха и заканчивая пышными весенними платьями и юбками.

Застегнутые блейзеры

Мы все еще любим объемные силуэты, но также предпочитаем более приталенные весенние пиджаки, особенно если речь идет о блейзерах.

«Если вы терпеть не можете сверхразмерные блейзеры 80-х годов, то я рада сообщить вам, что в тренде более прилегающие силуэты: блейзеры с зауженной линией талии», — уверяет Алина.

Добавляя в свой гардероб приталенный блейзер, помните, что его цель — подчеркнуть вашу фигуру. Поэтому его лучше носить с более узкими джинсами, брюками или юбкой-«карандаш». В качестве альтернативы вы можете надеть его с прямыми джинсами в стиле 90-х или более свободными брюками для более расслабленной посадки.