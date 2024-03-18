Правда ли, что ночной крем нужно смывать по утрам

Не секрет, что первый шаг ухода за кожей — очищение. Но времени на утренние бьюти-ритуалы хватает не у всех. А кто-то и вовсе считает, что «лишнее» умывание только навредит. И в этом есть доля правды, если у вас сухая кожа.

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«Чрезмерное очищение может лишить кожу внешнего барьера, тем самым делая ее более уязвимой к раздражению, шелушению и экземе», — объяснила доктор Элейн Кунг в беседе с изданием HuffPost.

Что касается пропуска утреннего умывания, эксперты сходятся во мнении, что все зависит от конкретных обстоятельств — не только от качества кожи, но и ночной уходовой косметики, а также погодных условий. Ответ на вопрос, нужно ли умываться по утрам, зависит исключительно от состояния кожи. Если у вас жирная или склонная к акне кожа, большинство дерматологов рекомендуют включать очищение в утреннюю рутину.

«Те пациенты, которые склонны к обильному потоотделению, у которых жирнится лицо в течение ночи, также с большей вероятностью могут столкнуться с тем, что на лице накапливается различный "мусор" с наволочки, и поэтому им будет полезно тщательно очистить лицо утром, в противном случае могут возникнуть закупорка пор и нарывы», — предупреждает дерматолог Хелен Хи.

При этом с вечерним очищением все однозначно.

«Мое мнение таково, что необходимость умывания вечером не подлежит обсуждению. За ночь наша кожа проходит фазу "отдыха и восстановления" клеточного цикла кожи», — считает дерматолог Анджела Кейси.

По словам эксперта, перед сном важно тщательно удалить загрязнения с лица, включая аллергены и другие раздражители, иначе они могут нарушить естественный цикл восстановления кожи, что ускорит старение.