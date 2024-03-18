Какую рубашку купить, чтобы весной выглядеть максимально стильно

Помимо белой рубашки, без которой и жизнь не та, дизайнеры из сезона в сезон предлагают новые решения. Что носим этой весной?

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В тонкую полоску

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Называть тонкую вертикальную полоску трендом было бы не очень корректно: этот принт из разряда вечной классики. Однако в связи с популярностью офискора полосатые рубашки сейчас востребованы. Впрочем, не деловым костюмом единым: полоска благосклонна абсолютно к любому стилю.

Удлиненная

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Такие модели будут хорошо сочетаться с мини-юбкой и брюками-палаццо — самостоятельно и как второй слой при наличии майки. В обоих случаях каблук придется весьма кстати. Еще один эффектный вариант: стилизовать рубашку как платье.

В крупную клетку

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В гардероб модниц она вернулась пару лет назад во фланелевом виде, а спустя некоторое время покорила публику и своим хлопковым исполнением. Собственно, клетка органично вписывается и в стиль «рабочего», и в гранж, которые актуальны этой весной. Не забываем, что носить такие рубашки можно и повязав их на бедрах — такие 1990-е.

Укороченная

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А теперь давайте покороче! Кроп-изделия не сдают свои позиции, а значит смело акцентируем талию, поставив в пару укороченную рубашку и юбку в бельевом стиле. Погода на улице не располагает? Что ж, пальто или тренч вам в помощь. Если и это не согревает, то выбирайте джинсы и брюки с высокой посадкой.

С коротким рукавом

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До середины предплечья или до сгиба локтя — секрет в том, чтобы рукав рубашки был достаточно свободным. Крой выбираем прямой. Любопытный вариант: в стиле рубашек-поло, которые остаются главными героями весенне-летних коллекций. Кажется, у футболок появился серьезный конкурент.