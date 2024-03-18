Дрейк создал свой косметический бренд

Дрейк явно готов конкурировать со звёздными предпринимательницами. Известный хип-хоп-исполнитель развивает свою бизнес-империю и решил запустить собственный бьюти-бренд под названием Better World Fragrance House.

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Первым дропом музыканта стало масло Carby Musk в удобном формате ролика. В его композиции — экстракты ландыша, амбры, дубового мха, кожаного мускуса и янтарного дерева. Главная фишка естественного парфюма в том, что аромат адаптируется под индивидуальный запах кожи каждого человека.

Продукт из дебютной линейки был создан в сотрудничестве с парфюмером Майклом Карби и компанией Givaudan. А обойдётся масло вам в $195 (около 18 000 рублей). Ох уж этот Голливуд!