Michael Kors готовит к выпуску свои первые ароматы

Michael Kors готов двигаться дальше! Модный дом заключил новое лицензионное соглашение с итальянским производителем косметики и парфюмерии EuroItalia, после не менее громкого сотрудничества с Estée Lauder. Теперь бренд готовит новую версию уникальных ароматов Michael Kors Pour Femme для женщин и Michael Kors Pour Homme для мужчин.

© Mainstyle

Парфюм можно будет приобрести уже в мае. Вместе с ним стоит взять на вооружение ароматизированные гели для душа и лосьоны для тела, а мужчинам — дезодорант-стик. Лицами стали преданные друзья бренда — Ирина Шейк и Джон Кортахарена. Они появятся вместе в рекламной кампании, которая выйдет в ближайшее время.

Джон Кортахарен, Майкл Корс и Ирина Шейк