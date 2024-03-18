Michael Kors готовит к выпуску свои первые ароматы
Michael Kors готов двигаться дальше! Модный дом заключил новое лицензионное соглашение с итальянским производителем косметики и парфюмерии EuroItalia, после не менее громкого сотрудничества с Estée Lauder. Теперь бренд готовит новую версию уникальных ароматов Michael Kors Pour Femme для женщин и Michael Kors Pour Homme для мужчин.
Парфюм можно будет приобрести уже в мае. Вместе с ним стоит взять на вооружение ароматизированные гели для душа и лосьоны для тела, а мужчинам — дезодорант-стик. Лицами стали преданные друзья бренда — Ирина Шейк и Джон Кортахарена. Они появятся вместе в рекламной кампании, которая выйдет в ближайшее время.
Джон Кортахарен, Майкл Корс и Ирина Шейк
«Они о силе, чувственности и утончённости. Ароматы одновременно гламурные и очень современные, с нотами пачули, бергамота, шалфея и, конечно же, жасмина», — отметил Майкл Корс.