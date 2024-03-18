Актер Михаил Богдасаров рассказал, зачем пробует сушеных насекомых

Актер Михаил Богдасаров рассказал, что вернувшись в Москву после съемок во Вьетнаме, стал пробовать сушеных насекомых – это способствует похудению. В поездке он приобщился к местной кухне, где это «было поставлено на поток».

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С артистом общался сайт mk.ru.

В Москве Богдасаров ест не только сушеных насекомых, но и печенье из сверчковой муки. Им актер периодически угощает гостей.

Артист отметил: если не говорить, из чего это, даже подумать невозможно, что еда из насекомых.

Он рассказал, что во время съемок в Нячанге переводчица привезла всех в место, где готовили блюда из кузнечиков и другой живности. Богдасаров с недоверием отнесся к новой пище – признался, что «не было привычки все это есть». Однако спустя пять минут актер забыл, что употребляет насекомых.

«... Оно как-то легко пошло, и я почувствовал какой-то необыкновенный прилив энергии», - поделился Богдасаров.

Ранее певец Прохор Шаляпин попробовал экзотические блюда на дегустации, в частности, лапки лягушек. Съев лапки саранчи, он заявил, что это бы подошло балерине Анастасии Волочковой. Также артист оценил печенье из перемолотых сверчков и сравнил его с курабье.