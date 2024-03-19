STRELLSON представляет коллекцию весна-лето 2024

Стиль новой коллекции Strellson определяют резкие контрасты, цвета, навеянные морем, и современный дизайн в сочетании с мягкими силуэтами.

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Лето – это время воспоминаний, прежде всего на природе, на пляже, в горах Швейцарии или на озере. Чтобы создать образ, подходящий для любого случая, новая весенне-летняя коллекция представляет собой сочетание различных направлений.

Формальный стиль и элементы свободного кроя сочетаются с элегантной уличной одеждой, а спортивный стиль с использованием элементов молодежной одежды раскрепощает образ. Выразительность коллекции подчеркивается использованием принтов, значков и вышивки. Еще одной ключевой темой дизайна, помимо жаккарда и использования полос, является батик.

Силуэты весенне-летних образов характеризуются непринужденными, мягкими контурами, а также дополнительным объемом в деталях и посадке. Удлиненные пальто, прямые брюки и брюки с плиссированной талией станут ключевыми предметами коллекции.

Материалы представляют собой смесь контрастных элементов: с одной стороны, это чистые ткани, такие как атлас, твилл и поплин, лен и вискоза. Но также присутствует обилие фактурных и функциональных тканей, которые создают ощущение легкости.

Даже цвета настраивают на весенний лад: в первой части коллекции преобладают светло-голубой, темно-синий и темно-оранжевый. Во второй части коллекции преобладают светло-серый, оливковый и весенне-зеленый цвета. Последняя цветовая тема ориентирована на природу: наряду с бежевыми, коричневыми и песочными оттенками выразительные акценты расставляет фиолетовый цвет.