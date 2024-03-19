Косметику из личинок мух начнут делать в Петербурге

Ферма по разведению мух работает в Петербурге. Здесь из личинок делают корм для животных, а также используют их как компонент при производстве косметики. Подробнее – корреспондент «МИР 24» Анастасия Стурова.

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Температура плюс 30 градусов, влажность 80%. Так черные львинки из Южной Америки греются под лампой в холодном Петербурге. Ученые им не мешают, только периодически перемешивают.

«Чтобы проверить, как себя чувствует личинка, как активно она двигается, набрала ли она немного веса, зрительно сначала надо оценить. И насколько хорошо она проела субстрат, на котором растет», – объяснила студентка факультета биотехнологий ИТМО Алиса Письменная.

Субстрат, то есть питательную среду, личинки часто переворачивают вверх дном, когда жевать нечего. Сытыми они не бывают. Рыщут по контейнеру, если не находят лакомства: отруби, рыбу и яблоки. Сгрызают все за пару часов.

Из парника их достают, чтобы взвесить. В день личинка может набрать два грамма, если ела с удовольствием.

«Например, сейчас у меня субстрат из отрубей. И, по моим наблюдениям, личинки любят их больше всего. Поэтому и прирост биомассы больше», – рассказала магистрант факультета экотехнологий ИТМО Анастасия Горбулина.

Три года ученые высчитывали идеальные параметры, чтобы черные львинки набирали вес, а значит, насыщались, в том числе липидами. Эти вещества охотно заберут косметические компании для производства крема.

А высушенных личинок перетрут в муку с высоким содержанием белка и протеина. И отправят на корм сельскохозяйственным животным. Такая потребность на производствах есть, как и в удобрении. Его получают из отходов личинок. Но выращивать их в промышленных масштабах на фермах пока не могут: слишком дорого.

«Сейчас мы уже находимся на следующем этапе, когда нашей задачей является автоматизация этого процесса, чтобы уйти от действий, которые выполняет оператор вручную», – отметила доцент, заведующая лабораторией факультета экотехнологий ИТМО Нелли Молодкина.

И здесь, говорят ученые, пока тоже есть проблема: изобрести предстоит машину, которая будет мягко переворачивать субстрат, чтобы не поранить сытые брюшки.