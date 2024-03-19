Дочь Мика Джаггера обнажила грудь на фото для журнала

Англо-американская модель Джорджия Мэй Джаггер обнажила грудь на фото для журнала CR Fashion Book. Соответствующий материал появился на сайте издания.

© Lenta.ru

На одном из кадров 32-летняя дочь рок-музыканта Мика Джаггера позировала в распахнутом сером пиджаке на голое тело.

© crfashionbook.com

Она уложила волосы в гладкий пучок и накрасила губы красной помадой.

Манекенщица также примерила на голое тело коричневый кожаный плащ и предстала перед камерой в обнажающем спину атласном мини-платье. Автором съемки стал известный модный фотограф Мэтт Джонс.

В феврале Джорджия Мэй Джаггер пришла на показ французского бренда Saint Laurent в откровенном наряде, состоящем из прозрачного топа без бретелей и прямой черной юбки ниже колена.