Российская модель снялась в наряде без бюстгальтера для иностранного глянца

Российская модель Татьяна Чурбанова снялась для итальянского глянцевого журнала Muse Magazine. Соответствующие снимки появились на официальном сайте иностранного издания.

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Так, на одном фото манекенщица предстала в наряде коричневого цвета, состоящем из юбки и топа с открытой спиной. При этом видно, что девушка предстала перед камерой без бюстгальтера. В то же время она примерила облегающее прозрачное платье белого цвета, которое было надето поверх боди.

Кроме того, Чурбанова позировала перед камерами в оголяющем тело бюстгальтере, украшенном геометрическими узорами, и юбке с кожаными вставками. Также она показала образ, включающий кожаный топ и юбку люксового бренда Miu Miu.

В сентябре 2023 года Татьяна Чурбанова снялась голой в рекламе марки Lanvin. Тогда модель позировала перед фотографом, прикрыв обнаженные части тела абстрактными конструкциями, которые были выполнены из серебристых балеток.