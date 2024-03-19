55-летняя Кайли Миноуг показала лицо без косметики и фильтров

Австралийская поп-исполнительница Кайли Миноуг была замечена 19 марта. Фотографии звезды опубликованы на сайте Daily Mail.

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55-летнюю Кайли Миноуг подловили папарацци в аэропорту Сиднея. Певица вышла на публику в черной футболке, широких брюках, укороченной кожаной куртке и бежевых кроссовках. Поп-исполнительница также надела зеленую кепку. Знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа. Читатели Daily Mail высказались о внешности Кайли Миноуг.

«Великолепная», «Кайли всегда выглядит потрясающе, но сейчас у нее на лице больше ботокса, чем у Кардашьян», «Кайли очень красивая женщина и к тому же по-настоящему милая», «Ботокс и инъекции имеют огромное значение», «Красивая женщина внутри и снаружи», — писали интернет-пользователи.

Прошлой осенью Кайли Миноуг представила первый за три года и 16-й в ее дискографии студийный альбом Tension. По мнению знаменитости, выпущенный в этом возрасте альбом поможет в борьбе с эйджизмом (дискриминацией по возрасту) в шоу-бизнесе и не только.