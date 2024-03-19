Молодежь объяснила пристрастие к загару фразой «лучше умереть красивым»

Молодежь объяснила свою любовь к солярию вопреки рискам для здоровья. Соответствующий материал публикует New York Post.

© Lenta.ru

Журналисты отмечают, что сейчас наблюдается тренд на загар у представителей поколения Z из-за растущей популярности стиля Y2K (year 2k, или year 2000). По последним данным Американской академии дерматологии, 20 процентов зумеров считают, что загорелая кожа для них важнее, чем защита от рака.

Еще 30 процентов респондентов признались, что хотят выглядеть лучше в молодости, даже если это негативно скажется на их внешности и качестве кожи в зрелом возрасте. Блогерша Холли Эвелин объяснила свое пристрастие к упомянутой бьюти-процедуре фразой «лучше умереть красивым, чем жить страшным».

Известно, что походы в солярий или долгое пребывание под солнцем связаны с множеством рисков для здоровья, среди которых преждевременное старение и рак кожи. Несмотря на это инфлюэнсеры продолжают распространять видео с хештегами «шезлонг» и «загар», которые уже набрали более четырех миллиардов просмотров на платформе TikTok.

Ранее онколог, лимфолог Владимир Ивашков рассказал, что повреждение ДНК ультрафиолетом имеет накопительный эффект: чем больше человек пребывает на солнце, тем больше вредных изменений происходит в его организме.