Кобальт, изумруд и серый: модные цвета маникюра в 2024 году

Каждый год модные палитры и цвета обновляются. «Клопс» пообщался с мастером маникюра Валерией Клименко и выяснил, какие оттенки будут предпочтительными в 2024 году.

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Серый

«Этот цвет актуален сейчас не только в маникюре, но и в одежде, аксессуарах и обуви. В сочетании с красным или бургунди смотрится очень красиво, поэтому можете на серую основу добавить яркие акценты», — рассказывает специалист.

Алый

Извечная классика — маникюр в алых оттенках. Носите на коротких ногтях овальной формы, как это делают француженки.

Изумрудный

Глубокий тёмно-зелёный цвет выглядит дорого и подойдёт практически к любому образу. Особенно интересно он будет выглядеть в деловом стиле.

Кобальтовый

Насыщенный оттенок синего дополнит любой образ: сделает вечерний наряд более таинственным, а повседневный — запоминающимся. Но не забывайте, что такой маникюр придётся часто обновлять: рядом с тёмным лаком будет заметно выделяться ногтевая пластина.

Нюд

Покрытие нейтральных нежных оттенков всегда будет популярным, так как подходит к любому образу, выглядит аккуратно и свежо.

Калининградский мастер маникюра рассказала, какой дизайн ногтей в моде в 2024 году.