Фото феноменально постройневшей Кайли Дженнер вызвали беспокойство поклонников

Что ни говорите, а в отношениях с Тимоти Шаламе Кайли Дженнер по-особенному расцвела. И даже если в самом деле окажется, что их роман — хорошо продуманный пиар-ход, влияние друг на друга они оказали колоссальное. Судите сами: доходы актера выросли почти вдвое за это время, а молодая миллиардерша изменилась до неузнаваемости рядом с новым избранником. И это мы не только про стиль, но и про феноменальную худобу, которой Кайли добилась за считаные месяцы.

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Впрочем, со стройностью младшая из Кардашьян-Дженнер, кажется, немного заигралась. Поклонники уже бьют тревогу, задаваясь вопросом, а не больна ли девушка? О своих догадках они высказались в комментариях к свежим фото Кайли в запрещенной соцсети.

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«Почему ее размеры меняются с каждой новой фотографией?», «Она похудела или это болезнь?», «Выглядит как все измученные диетами девушки. Когда у нее были формы, она выделялась», «Продвигать анорексию — это безумие», «Она выглядит такой худой и больной», — написали фолловеры Кайли.

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Однако не все оказались столь встревоженными — часть фэнов подметила, что на смену King Kylie Era в жизни селебрити пришла так называемая Ozempic Era.

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В использовании препарата для больных диабетом с целью похудеть подозревают не только Кайли, но и ее сестер — Ким и Хлои. Как на самом деле представительницам самого популярного голливудского семейства удалось так быстро похудеть и зачем, читайте здесь.