Фэшн-редакторы назвали трендовый фасон платья в 2024 году

Фэшн-редакторы назвали одно модное в 2000-х годах платье, которое вновь станет трендом летом 2024 года. Об этом пишет французская версия журнала Vogue.

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Наиболее актуальными в грядущем сезоне окажутся указанные наряды с заниженной талией. При этом линия пояса может находиться как немного ниже стандартной, так и располагаться на уровне бедер.

По словам экспертов, популярности подобных предметов гардероба способствовали многие известные бренды, среди которых Khaite, Fendi и Simone Rocha. Внимание к упомянутым изделиям было привлечено благодаря знаменитостям. Например, в них появились на публике американская манекенщица Эмили Ратаковски, шведская топ-модель Эльза Хоск, а также актрисы Джулия Гарнер и Сьюки Уотерхаус.

Ранее в марте российский стилист Александр Рогов назвал россиянкам необходимое пальто на весну 2024 года. По словам эксперта, в текущем сезоне особенно актуальными окажутся данные предметы гардероба золотистого оттенка.