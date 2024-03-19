Стилист Рогов назвал трендовую вещь на весну и лето 2024 года

Российский стилист Александр Рогов в своем Telegram-канале назвал россиянкам трендовую вещь на весну и лето 2024 года.

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По словам специалиста, в упомянутых сезонах популярной станет юбка-баска. В подтверждение своих слов он привел снимки манекенщиц, которые примерили данный предмет гардероба, сшитый из разных материалов.

При этом модели сочетали подобные изделия с рубашками, трикотажными водолазками, куртками, плащами и бомберами.

Ранее в марте российский стилист Владислав Лисовец назвал пять необходимых в гардеробе модных трендов. В том числе он призвал приобрести одежду и аксессуары с бантами и изделия из прозрачных тканей.