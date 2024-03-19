Стилист Александр Рогов назвал главный маст-хэв сезона

Total black-образы — дело, конечно, хорошее, но с приходом весны, когда остатки зимнего снега еще омрачают наступление любимого времени года, хочется чего-то поярче да посвежее. Поэтому мы тут заглянули в Telegram-канал стилиста Александра Рогова и нашли один модный совет, который в этом сезоне спасет даже самый мрачный образ.

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Речь, как ни странно, о вещице в стиле приевшейся всем в прошлом году Барби — розовом пальто. Причем не простом, а объемном. По словам Рогова, несмотря на то что Barbiecore официально все, сам розовый цвет продолжает пользоваться бешеной популярностью и остается одним из главных на мировых неделях моды.

Ну а если с пальто на нынешнюю весну вы уже определились и не знаете, чем бы еще разнообразить свой гардероб, то стоит присмотреться к самому противоречивому модному тренду нулевых, который, как недавно подметил Александр Рогов, нежданно-негаданно возвращается спустя 20 лет. И это джинсы скинни — подробнее читайте здесь.