Россиянкам перечислили визуально старящие стрижки

Бренд-стилист Яна Кондратьева перечислила россиянкам стрижки, которые визуально старят. Ее комментарий публикует «Леди Mail.ru».

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В первую очередь эксперт назвала очень короткие стрижки, такие как пикси. По ее словам, данная прическа может акцентировать внимание на обвисшей коже и появившихся морщинах.

Помимо этого, Кондратьева призвала отказаться от разреженных стрижек с острыми переходами.

«Этот тип стрижек может визуально заострять черты лица, и делать его суровым. Если это противоречит вашему характеру, и вы хотите производить другое впечатление на окружающих, остановите свой выбор на стрижке с более плавным и естественным силуэтом: например, на классическом каре или каре-бобе», — посоветовала она.

В заключение Кондратьева обратила внимание на многослойные стрижки.

«Проблема поредения волос чаще всего дает о себе знать в зрелом возрасте и, если для вас она тоже актуальна, вы наверняка не откажетесь от многослойных стрижек. Слишком "рваные" прически будут плохо лежать на ваших волосах и подчеркивать имеющуюся проблему. Нужна золотая середина», — подытожила собеседница издания.

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