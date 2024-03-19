Модель Рози Хантингтон-Уайтли снялась в топе и легинсах после похудения

Возлюбленная Джейсона Стетхэма, модель Рози Хантингтон-Уайтли устроила фотосессию в спортивном образе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Кадр из фильма "Трансформеры 3"

Модель Рози Хантингтон-Уайтли позировала, сидя на деревянном стуле в домашнем интерьере. Модель надела черные легинсы, укороченный топ, высокие носки и кроссовки. Волосы она распустила и сделала нюдовый макияж. Поклонники отметили, как она похудела и прокачала пресс.

© соцсети

«Вы так похудели!», «Красивая», «Вау какая фигура», «Совершенство», «Идеальная фигура», «Потрясающая красотка», «Богиня», «Вы очень красивая», «Настоящая модель Victoria's Secret», — написали подписчики в комментариях.

Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше нее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс. В прошлом году Рози Хантингтон-Уайтли рассказала, что планирует сыграть свадьбу с Джейсоном Стетхэмом после того, как подрастут их дети.