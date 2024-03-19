Дрис Ван Нотен покидает Dries Van Noten

В последние месяцы начались поиски преемника Дриса Ван Нотена и это решение ознаменовало конец эпохи. Знаменитый бельгийский дизайнер подтвердил, что покидает свой пост в июне, после почти четырёх десятилетий работы в индустрии. Его последним шоу в нынешней должности станет мужской показ сезона весна 2025, запланированный на Неделю моды в Париже.

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«В своё время мы объявим дизайнера, который продолжит эту историю. Я давно готовился к этому моменту и чувствую, что настало время оставить место для нового поколения талантов, которые смогут привнести своё видение в бренд», — сказал дизайнер.

Ван Нотен останется в долгосрочной перспективе значительным миноритарным акционером и продолжит занимать пост главного креативного директора и председателя совета директоров. Дизайнер обязался остаться на посту минимум на пять лет.

Предполагается, что в первоначальный список потенциальных преемников Ван Нотена входят перспективные дизайнеры, которые были задействованы во многих недавних назначениях, в том числе в Tod's, Bally, Alexander McQueen и Moschino. По словам источников, переговоры в Европе уже состоялись. Однако сроки и другие подробности пока неизвестны.

«Следующая женская коллекция Dries Van Noten будет создана командой моей студии, с которой я очень тесно сотрудничал все эти годы. Я полностью уверен, что они проделают отличную работу. Однако я буду продолжать заниматься домом, который мне так дорог», — добавил модельер.

Ван Нотен — очень яркая фигура на сцене моды, ведь он получил множество наград, включая награду WWD как дизайнер года в 2023 году и награду CFDA как международный дизайнер года в 2008 году. Его также награждали Fashion Group International, Совет по кутюру при музее FIT и Фламандская королевская академия Бельгии. Сейчас дизайнеру 65 лет, и у него много других интересов, в том числе страсть к садоводству.

«Когда я был молодым парнем из Антверпена, я мечтал заявить о себе в мире моды. Благодаря путешествию, которое привело меня в Лондон, Париж и другие города, а также помощи бесчисленного количества людей, оказавших мне поддержку, эта мечта стала реальностью. Теперь я хочу переключить своё внимание на все те вещи, на которые у меня никогда не было времени. Мне грустно, но в то же время я счастлив», — сказал он.

Ван Нотен происходит из семьи портных и окончил Королевскую академию изящных искусств Антверпена. Он запустил свой бренд с мужской одежды в 1986 году, а в 1989 году открыл свой флагманский магазин Het Modepaleis на месте исторического универмага в своём родном городе.