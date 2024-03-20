Бренд GLVR представляет коллекцию весна-лето 2024

Философия бренда GLVR, построенная на сочетании интеллектуальности и сексуальности, продолжает свое развитие в коллекции весна-лето 2024.

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Новая линия создана для женщин, которые живут в ритме быстрых решений и постоянного движения: они ценят умение легко подбирать актуальные образы и сочетают стиль и функциональность. Коллекция, созданная в балансе простоты и сложности, включает в себя пять монохромных капсул и одну орнаментальную, построенную на актуальной черно-белой графике.

Дизайнеры GLVR возвращаются к проверенным временем черному, белому и бежевому цветам, дополняя их свежими оттенками голубого неба и зеленого яблока. Эти цвета служат напоминанием о весеннем обновлении, приглашая даже самых преданных поклонников темных тонов перейти на светлую сторону и добавить в гардероб красок.

Орнаментальная капсула сочетает классические черный и белый цвета, создавая нестандартные узоры, трансформируя традиционный анималистичный принт в более авангардные решения.

GLVR делает ставку на уже готовые образы, предлагая разнообразие силуэтов и комбинаций

GLVR делает ставку на уже готовые образы, предлагая разнообразие силуэтов и комбинаций, от классических брюк с жакетом до более повседневных сочетаний: брюки с бомбером, рубашкой или жилетом.

Единая цветовая гамма и материалы связывают элементы гардероба в гармоничные комплекты, в то же время оставляя пространство для творческих экспериментов с фактурами и слоями. Поверх бежевого шелкового костюма можно набросить кардиган крупной вязки в тон, а прозрачный лонгслив сочетать с широкими плотными джинсами.

Заметный тренд этой коллекции — игра с традиционной ролью предметов одежды в образе. Платье-рубашка в пол отлично комбинируется с брюками, укороченная стеганая куртка заменяет футболку, а расклешенное полупальто гармонично наслаивается на тренч. Такой подход не только отвечает трендам на монохромность и многослойность, но и помогает быстро собирать образы на каждый день.

В коллекции SS’24 используются качественные натуральные и тактильно приятные материалы — шерсть, хлопок, лен, шелк и вискоза —, а также смешанные составы, отвечающие за эластичность, сохранение формы и износостойкость.

Новая коллекция демонстрирует мастерство GLVR в создании изысканных и выразительных образов, которые легко адаптируются к повседневной жизни.