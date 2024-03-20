Мужчинам назвали модную замену кроссовкам на весну

Редактор моды Lamoda Яна Еркович назвала российским мужчинам модную замену кроссовкам на весну. Пресс-релиз на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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В первую очередь эксперт призвала присмотреться к ботинкам с резиновыми вставками, которые будут особенно актуальны для ранней весны. Кроме того, следует обратить внимание на классические туфли.

«Чтобы не перегибать с классикой, отдайте предпочтение цветным моделям. Коричневые, бордовые и оттенки хаки будут очень кстати», — заявила она.

По словам специалистки, заменой привычным кроссовкам и кедам могут стать монки на массивной подошве. В отличие от классических туфель, монки выглядят более непринужденно, уточнила она. Вдобавок хорошим вариантом станут дезерты с контрастной подошвой.

В заключение Еркович напомнила о высоких ботинках на шнуровке, которые идеально подойдут для прогулок в период межсезонья.

«В таких нет страха промокнуть или испачкать джинсы», — напомнила собеседница и добавила, что замшевые челси также остаются актуальными весной 2024 года.

В феврале фэшн-редакторы назвали модную замену джинсам в 2024 году. Речь шла о брюках оттенка металлик, а именно об их серебристом варианте.