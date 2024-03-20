Мифы и правда о весеннем уходе за кожей

Весна — пора обновления и цветения, и, разумеется, мы начинаем тщательно инспектировать содержимое своих косметичек. По не вполне понятным причинам весенний уход оброс огромным количеством мифов, которые мешают сделать нам правильный выбор и стать красивее и моложе. А значит, самое время их развеять и рассказать правду!

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Миф: тяжелые кремы лучше всего подходят для весенней кожи

Многие считают, что использование тяжелого крема — это решение проблемы сухости кожи при переходе от зимы к весне. Хотя увлажнение кожи очень важно, густой и насыщенный крем может быть не лучшим решением.

Правда: легкие, увлажняющие лосьоны часто оказываются более эффективными весной. Тяжелые кремы могут забивать поры и приводить к появлению высыпаний в теплую погоду.

«Чтобы оживить кожу к весне, обратите внимание на средства, содержащие определенные ключевые ингредиенты.Например, гиалуроновая кислота отлично удерживает влагу, что крайне важно при повышении температуры. Антиоксиданты, такие как витамины А и С, защищают дерму от вредного воздействия окружающей среды, вызванного усиленным ультрафиолетом. Эти ингредиенты могут омолодить вашу кожу и помочь ей перейти от сухости зимы к яркой свежести весны», — объясняет косметолог Ирина Головина.

Миф: средства с ретинолом нельзя использовать весной

Ретинол является одним из ключевых компонентов успешного ухода за кожей — он уменьшает тонкие линии и морщины, заменяя мертвые клетки эпидермиса новыми — это просто волшебно! Однако весной и летом новая кожа более чувствительна и склонна к ожогам от вредных ультрафиолетовых лучей. Поэтому, когда ретинол удаляет омертвевшие клетки, новая кожа становится более уязвимой для солнечных лучей, да и вообще — можно получить пигментные пятна.

Правда: «Просто наносите ретинол или ретиноид на ночь и сократите частоту применения до одного-двух раз в неделю. Ежедневное использование солнцезащитного крема также поможет предотвратить повреждение новой кожи солнцем, поэтому, если вы чувствуете, что кожа раздражается, наносите солнцезащитный крем с более высоким SPF чаще», — советует Ирина.

Некоторые эксперты по косметологии, кстати, идут еще дальше, утверждая, что лето — лучший сезон для использования ретинола, особенно, если вы испытываете проблемы с кожей зимой.

«Ваша кожа менее сухая, а значит, менее чувствительная, чем зимой», — пишет в соцсетях доктор Хьюз Милн из Гарвардского университета.

Миф: чем сильнее скраб, тем лучше

Сильное скрабирование кожи создает иллюзию, что после него она становится чище, ведь за зиму накопилось столько отмерших клеток кожи, да и сама она стала толще и грубее, чтобы защититься от мороза и пронизывающего ветра.

Правда: хотя многие могут подумать, что более жесткое очищение кожи лучше, на самом деле все наоборот. Слишком интенсивное скрабирование может ее повредить. Эксфолианты не должны быть агрессивными. Мягкое воздействие на эпидермис предпочтительнее физического удаления верхнего слоя.