Ким Кардашьян высмеяли за сумку на полу с крошками попкорна

Звезду реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян раскритиковали за то, что она поставила дорогостоящую сумку на грязный пол. Об этом сообщает Daily Mail.

© Jordan Strauss/AP

43-летняя блогерша вместе с восьмилетним сыном Сэйнтом посетила баскетбольный матч в Лос-Анджелесе. Перед камерами она появилась на публике в кожаных брюках, белой футболке и сапогах на высоких каблуках. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж. Однако внимание поклонников привлекла сумка Кардашьян. Блогерша дополнила образ темно-серой сумкой люксового бренда Hermes Birkin, стоимость которой составляет $100 тысяч. На снимках видно, что звезда поставила ее на грязный пол, усыпанный попкорном.