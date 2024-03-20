Блогершу Ким Кардашьян высмеяли за сумку на полу с крошками попкорна
Звезду реалити-шоу, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян раскритиковали за то, что она поставила дорогостоящую сумку на грязный пол. Об этом сообщает Daily Mail.
43-летняя блогерша вместе с восьмилетним сыном Сэйнтом посетила баскетбольный матч в Лос-Анджелесе. Перед камерами она появилась на публике в кожаных брюках, белой футболке и сапогах на высоких каблуках. Волосы она распустила и сделала вечерний макияж. Однако внимание поклонников привлекла сумка Кардашьян. Блогерша дополнила образ темно-серой сумкой люксового бренда Hermes Birkin, стоимость которой составляет $100 тысяч. На снимках видно, что звезда поставила ее на грязный пол, усыпанный попкорном.
"Я не ее фанат, но действительно глупо так делать", "Сумка на полу — деньги на ветер", "Ставить сумку на пол — это плохо. Леди так не делают", "Наверное, она выкинула ее в мусорное ведро после этого", "Эта сумка стоит столько же, сколько моя квартира. Безумие", "Она поставила сумку по цене квартиры в помойку", — написали поклонники в комментариях.
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