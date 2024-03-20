Джулия Фокс призвала дизайнеров создавать одежду из мусора

Американская модель и актриса Джулия Фокс, регулярно появляющаяся на публике в экстравагантных образах, призвала дизайнеров создавать одежду из мусора. Об этом она заявила в тизере шоу OMG Fashun, отрывок которого публикует Page Six.

34-летняя знаменитость стала членом жюри программы наряду со звездным стилистом Лоу Роучем.

«Вы должны создать наряды для лучшей музы — Джулии Фокс. Мусор одного человека — это сокровище для меня», — отметила телезвезда в размещенном отрывке, демонстрируя участникам передачи свой образ, который она создала из выброшенных на свалку вещей.

Роуч оценил подход Фокс к моде и заявил, что «способность делать сокровище из мусора — это невероятный подвиг».

Ранее Джулия Фокс оконфузилась на публике из-за откровенного наряда. Тогда модель посетила показ бельгийского бренда Ann Demeulemeester в рамках Недели моды в Париже и предстала перед папарацци в черном кожаном платье-фартуке в пол на голое тело, которое случайно обнажило ее грудь.