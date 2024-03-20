Участница «Голоса» сделала пластику, начитавшись комментариев в соцсетях

24-летняя участница 10-го сезона шоу «Голос» призналась, что решилась на ринопластику, потому что в течение полугода получала токсичные комментарии по поводу своей внешности. Хейтеры у девушки появились, после того как в августе 2023 года она стала солисткой группы «Мохито». Вот что они ей писали.

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Зачем Диана Оболашвили сделала пластику

Артистка рассказала телеграм-каналу Shot, что полгода читала гадости про свой нос от людей в соцсетях. Причём хейтеры писали гадости не только в комментариях, но и в личные сообщения.

В итоге девушка не выдержала и обратилась в одну из частных клиник Москвы, где ей изменили форму носа.

Оболашвили призналась, что вообще-то и сама с 18 лет думала о пластике, но никак не могла решиться. Так что хейтеры в каком-то смысле помогли ей — теперь она избавится от сложностей с дыханием.

Кто такая Диана Оболашвили

Диана Оболашвили родилась в городе Прохладном в Кабардино-Балкарии. Пением она занималась с 7 лет.

В 2021 году попала на шоу «Голос», где была в команде Леонида Агутина. Правда, дошла только до этапа «поединков».

В 2023 году начала петь в поп-группе «Мохито» в дуэте с Владиславом Сударевским.