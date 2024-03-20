Период перемен: как бренды в РФ переживают уход иностранных компаний

Не только качество

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Российская индустрия моды переживает сложный момент в своей новейшей истории. После нескольких десятилетий, когда "иностранное" для отечественного покупателя значило "отличное", жительницы страны оказались перед выбором: искать сложные способы по-прежнему покупать вещи исчезнувших с рынка зарубежных брендов или начать знакомиться с тем, что сделано в России. У российских модных марок тем временем появилась своя задача: добиться, чтобы выбирали именно их.

Уход зарубежных брендов коснулся всех сегментов рынка. Образовавшуюся нишу нужно было заполнять, и российские компании сориентировались достаточно быстро: наблюдать пустующие, лишившиеся арендаторов площади в торговых центрах пришлось недолго. Первым образовавшуюся пустоту закрыл сегмент масс-маркета. Премиум-марки пришли чуть позже. Это и неудивительно: брендам премиум-класса нужно время, чтобы "вызреть", поскольку они предлагают женщине не просто качественную одежду, но и целую философию.

"Критерий сегмента премиум - это не только и не столько цена, сколько ценность. Это, прежде всего, работа с философией. Мы ориентируемся на женщин, преодолевших много вызовов в жизни и готовых покорять следующую ступень. Им важны нюансы, качество, определенный уровень во всем", - говорит дизайнер и соосновательница премиального российского бренда LOUVE Елена Тодорова.

Сквозь века

Первый модный показ в России прошел больше 320 лет назад - в 1700 году, после указа Петра I "О ношении платья на манер венгерского", адресованного всем, кроме духовенства и крестьян. Демонстрировали эталонные костюмы прямо у городских ворот в столице: по велению государя там выставляли "чучелы, сиречь образцы платью", как говорили тогда.

В XIX веке, после того как император Николай I утвердил дресс-код для дам и кавалеров, прибывающих к царскому двору, мода царской России начала вырабатывать собственные пропорции и формы. Появившиеся русские модистки показывали более практичные и функциональные платья, чем западные. А модницы стали избегать излишней пышности в своих нарядах, предпочитая изящество и утонченность.

Этими фундаментальными принципами - элегантность и практичность - вдохновляются при создании своих коллекций и основатели LOUVE. В последний день зимы в усадьбе Муравьевых-Апостолов на Старой Басманной улице в Москве они провели дебютный показ, где в формате званого ужина представили коллекцию "весна-2024". Атмосфера московской усадьбы начала XIX века, которая чудом сохранилась в центре столицы, и которую бережно и тщательно отреставрировали наследники семьи декабристов, как нельзя лучше подошла философии нового модного бренда. Лаконичные платья из черного бархата, идеально скроенные по фигуре бежевые платья-футляры длины миди, рубашки из шелка рисовали образ сильной, уверенной в себе женщины. Нейтральная цветовая гамма - черный, серый, коричневый, сливочный, - подчеркивала статус: в такой одежде вас заметят и без ярких оттенков.

Мода вне времени

С самого начала модельеры Елена Тодорова и Станислав Медведев, возглавившие молодую амбициозную команду, задались целью занять свою нишу на российском модном рынке и остаться в ней навсегда.

"Сегодня в России происходит процесс системного переформатирования всей модной индустрии, - уверен Станислав Медведев. - Создается собственный национальный язык новой моды. Активно растут принципиально новые сегменты, ранее полностью занятые международными брендами. Рынок только на первых этапах формирования, впереди - многие годы масштабного роста и системного развития".

Главная идея бренда - создание гардероба вне времени, который при грамотном подходе, при выверенном выборе дизайна, материалов и пошива будет выглядеть актуально в течение многих лет

В этих условиях сиюминутная и конъюнктурная стратегия не подходят - они не соответствуют ни ситуации в стране, ни запросам рынка. Именно поэтому в компании избрали политику планомерного роста и развития, вдохновляясь примером легендарных международных fashion-брендов, такими как Saint Laurent или Tom Ford. Главная идея - создание гардероба вне времени, который при грамотном подходе, при выверенном выборе дизайна, материалов и пошива будет выглядеть актуально в течение десятилетий.

Основатели сделали ставку на классический стиль, натуральные материалы и лаконичный дизайн. Такой гардероб идеален для жительницы большого города, ценящей свое высокое положение в обществе, но не стремящейся его подчеркнуть сиюминутными акцентами. Большое внимание при создании коллекций уделяется проработке деталей. Эскизы рисуются вручную. Затем приходит время выбора лучших материалов, проработки лекал, создания предварительных макетов. И уже потом - пошив в собственном цехе в России.

"Для нас большая ответственность после многих лет замыслов и творческих поисков представить бренд, в основе которого - мастерство, профессионализм, качество и красота в каждой детали", - заявляет Елена Тодорова.

Разумеется, премиальный бренд - это еще и команда профессионалов.

"Мы собрали уникальный коллектив высококлассных мастеров своего дела. Каждый из них - полноценный член нашей команды. Мы все в нашей совместной творческой лаборатории постоянно и бесконечно экспериментируем, чтобы добиться лучшего результата", - объясняет Тодорова.

Она подчеркивает, что современная женщина самодостаточна и олицетворяет силу, внутреннюю красоту и уверенность.

Дизайнер уверена, что именно эти качества должны стать кредо для молодого модного дома, у которого есть все шансы внести свой вклад в историю индустрии.