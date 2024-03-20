Стилист назвала главные тренды весны-2024

Главным модным трендом весны этого года является женственность, заявила в беседе с «Радио 1» стилист Анна Скороходова. По ее словам, исходя из этого, мешковатые оверсайз-образы уступают место полуприталенным и приталенным силуэтам.

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Как отметила эксперт, образы становятся более строгими и геометричными. Приталенность относится практически ко всем предметам одежды — от жакетов и платьев до пальто. Кроме того, в моду входит бельевой стиль: одежда с кружевными и полупрозрачными вставками, бретельками и лямками, а также образы с нижним бельем напоказ.

Остается актуальной и мода на 90-е, продолжила специалист. Это брюки с низкой посадкой, велюровые костюмы и открытые плечи, которые нужно обязательно сочетать с полностью закрытым низом, иначе образ выйдет вульгарным.

Если хотите придерживаться тренда, я рекомендую присматриваться к современным силуэтам, а не доставать платья, которые, возможно, остались с 90-х годов. Несмотря на посадку, которая сегодня в моде, силуэт платья все равно видоизменился, поэтому ретроплатье будет выглядеть старомодно. Оттенок ретро в моде — это именно оттенок, а не полное повторение модели, — подчеркнула стилист.

В тренде и V-образный вырез, который становится более объемным и глубоким и может украшать не только платья и блузы, но и рубашки, на которых достаточно просто расстегнуть несколько пуговиц. Под рубашку при этом лучше надеть топ. Это визуально сделает девушку более хрупкой, удлинив ее силуэт и придав женственности и стройности.

Популярна нынешней весной и асимметрия, добавила стилист. Это могут быть топы с одной лямкой, жакеты с неожиданным расположением пуговиц или юбки с подолом разной длины.

Главным цветом этого года Скороходова назвала персиковый пух, который, однако, трудно сочетать с другими оттенками, особенно учитывая, что большинство людей носят одежду базовых цветов. В связи с этим эксперт посоветовала выбирать слегка разбавленные молочные цвета, оливковый и коричневый оттенки, которые легко сочетаются с другими цветами.

Ранее Скороходова посоветовала женщинам старше 50 отказаться от джинсов фасона скинни. Эксперт подчеркнула, что излишне обтягивающие модели не молодят, а только подчеркивают недостатки фигуры.