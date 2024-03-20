Весенняя капсула: топ-5 вещей базового гардероба на весну

В начале весны модницы начинают активно подготавливать гардероб к сезону, обновляя вещи. Чтобы не покупать множество обновок, которые затем будут ждать своего часа (и не факт, что дождутся), следует обратить внимание на составляющие капсульного гардероба:

Кардиган

Та самая вещь, которую можно носить с чем угодно: строгими брюками, джинсами, свободной макси-юбкой или лёгкими весенними повседневными брюками. Также кардиган можно надеть поверх платья — в зависимости от фактуры и оттенка ткани получится женственный деловой или повседневный образ. Короткие модели с большими пуговицами подчеркнут стройную фигуру, а удлинённые — сделают ваш лук чуть строже.

Костюм-тройка

Брюки + жилет + свободный пиджак = универсальный весенний образ, подходящий и для офиса, и для вечернего мероприятия, и для прогулки. Длину и фасон брюк выбирайте в зависимости от особенностей фигуры, а верх (пиджак или жакет) лучше выбрать посвободнее (в холодное время года под него можно будет надеть джемпер).

Атласное платье

Отличный вариант для "неофициальных" выходов — свиданий, прогулок, походов в театр и в гости. Рекомендуемая длина платья — до середины голени. Важно, чтобы наряд не слишком облегал фигуру, не препятствовал движениям. В этом сезоне актуальны нейтральные цвета, а также бордо и всевозможные оттенки розового.

Джемпер

Он согреет в прохладный день и завершит любой образ. Надев его поверх рубашки или под жакет, вы создадите расслабленный и уютный образ, в котором, впрочем, вполне уместно появиться на работе или каком-либо деловом мероприятии. Некоторые носят джемпер и иначе — повязывая его на шею как шарф. Этот вариант актуален нынешней весной.

Макси-юбка

Беспроигрышный вариант для любительниц подчёркнуто женственного стиля. А если выбрать юбку из струящейся ткани (например, из шёлка) — весенний лук станет ещё нежнее и соблазнительнее. Носить такие юбки можно с футболками и пиджаками, а также топами. Дополнив наряд обувью на каблуке, вы получите вечерний образ. А в балетках или кедах можно отправиться по своим ежедневным делам.