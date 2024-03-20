«Офисная сирена»: как стать «сексуальной секретаршей» без риска увольнения

На смену нашумевшим library core и office core, ворвался новый тренд — office siren. Стиль сексуальной секретарши задала Жизель Бюндхен еще в 2006 году, когда ее героиня Серена щеголяла в приталенных пиджаках и юбках-карандашах в фильме «Дьявол носит Prada». Теперь же его подхватила Белла Хадид. Стилист Виктория Малицкая рассказала WomanHit, чем новый тренд отличается от предыдущих и как воплотить его самостоятельно.

© Кадры из фильма «Дьявол носит Prada»

Суть тренда

В отличие от офисных леди, которые были серьезны и сдержанны, лаконичны и в чем-то даже строги, офисные сирены привносят в свой образ больше сексуальности.

Виктория: «Узкие платья и юбки, очки с прозрачными стеклами в овальной или прямоугольной оправе, лодочки на высоком каблуке и базовые рубашки по фигуре из нулевых. Вместо скучной серой мышки мы получаем манящую и соблазнительную красотку!»

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Компании-трендсеттеры

Это стиль, где главными источниками вдохновения стали архивные коллекции Calvin Klein, Prada, Gucci и Schiaparelli и других модных домов.

«На сегодняшний день главные законодатели тренда, безусловно, Miu Miu», — отмечает наш эксперт.

Цвета

Основная цветовая палитра office siren, все-таки, остается в деловом стиле.

«Это набор базовых цветов: черный, оттенки серого, бежевого, синего и, конечно, белого», — акцентирует стилист.

Сейчас еще стоит обратить внимание на оттенки коричневого, которые на пике моды.

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Гардероб офисной сирены

Если мы внимательнее посмотрим на подходящие модели, то сразу увидим отсылку к нулевым.

«Приталенные укороченные платья из плотной ткани были обязательным элементом гардероба для каждой девушки, работающей в офисе. А также юбки-карандаши, уверенно сидящие на бедрах до колена или наоборот, посадка макси. Рубашки приталенного кроя с расстегнутыми верхними пуговицами и, конечно же, лодочки на каблуке», — замечает Виктория.

Что касается выбора жакетов, то тут стоит обратить внимание на парные дуэты для платьев или юбок. Жакет должен быть из одной ткани с нижней частью комплекта, желательно модель оверсайз с широкой плечевой линией, но это могут быть и модели кроя по фигуре, которую стоит дополнить кожаным ремнем на талии.

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Аксессуары

Безусловно, главными аксессуарами будут очки и небольшая сумка. Очки стоит выбирать с простой оправой прямоугольной формы Bayonetta. Такая была популярна в начале нулевых, уже тогда она полюбилась Меган Фокс и Анджелине Джоли.

Стоит взять на вооружение еще один немаловажный момент — наличие жизненной энергии и харизмы самой девушки. Ее образ считывается как уверенная в себе, целеустремленная, амбициозная, умная и в меру строгая женщина, которая четко знает к каким целям она движется.