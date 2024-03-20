Acne Studios готовит свой первый аромат

Acne Studios расширяет горизонты! Модный бренд готовит свой первый аромат, созданный совместно с Фредериком Мале и его парфюмерным домом Frederic Malle. Официально духи поступят в продажу уже 17 апреля.

© Acne Studios

«Я получил рукописное письмо от Фредерика, в котором он сказал, что хотел бы выпить со мной кофе в Париже, если у меня будет время. Я редко получаю такие рукописные письма», — поделился креативный директор Acne Studios Джонни Йоханссон.

Название уже придумали: Acne Studios par Frederic Malle, а за создание яркой композиции отвечала Сьюзи ле Хелли, которая ранее выступила автором знаменитого Boss Bottled Parfum. Вас ждёт насыщенный цветочный букет с нотой пудровых альдегидов, звучание которых особенно полюбилось многим благодаря иконическому Chanel № 5. Флакон объёмом 50 миллилитров стоит $295 (около 27 000 рублей), а 100 миллилитров обойдутся вам в $470 (43 000 рублей).