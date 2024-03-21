Бывший «ангел» Victoria's Secret поделилась фото в откровенных нарядах

Шведская топ-модель Эльза Хоск показала новые фото в откровенных нарядах для рекламы собственного бренда одежды Helsa Studio. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Бывший «ангел» Victoria's Secret позировала перед фотографом в необычной позе в наряде, состоящем из белой длинной юбки и черного корсета без бретелей и с глубоким декольте. При этом звезда частично продемонстрировала грудь.

Кроме того, манекенщица надела черные ботфорты на высоком каблуке. Стилисты сделали ей яркий макияж и укладку с собранными волосами.

Помимо этого, Эльза примерила платья разного кроя и длины с глубокими вырезами, а также укороченный комбинезон.

В феврале Эльза Хоск вышла в свет в откровенном виде. Она появилась на модном показе Yves Saint Laurent в Париже. Для мероприятия Эльза выбрала темно-синий костюм в вертикальную полоску.